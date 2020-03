Coronavirus: Gallera, a Bergamo e Brescia contagi in calo, aumento in area Milano

- A Bergamo e Brescia i contagi sono inferiori rispetto a ieri mentre a Milano sono in crescita. Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento da Palazzo Lombardia per il consueto aggiornamento sull'emergenza coronavirus descrivendo la situazione nelle province lombarde: "A Bergamo oggi siamo a 8527 contagi (+178), ieri era +289, un dato che si riduce, a Brescia 8013 (+335), ieri erano 373, a Como 1014 (+111), dato in linea con quello di ieri, a Cremona 3762 (+157), a Lecco 1381 (+65), a Lodi 2057 (+28), a Monza Brianza 2265 (+179), a Milano 8329, in crescita rispetto a ieri, 314, oggi invece 546, a Mantova 1550 (+66), a Pavia 1974 (+97), la metà di ieri, a Sondrio 422, a Varese 812, con incrementi ordinari".(Rem)