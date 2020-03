Coronavirus: altri cinque contagi in Libia, salgono a otto i casi confermati (2)

- Alla luce del rischio di emergenza sanitaria, l'Unione europea ha rinnovato un appello a tutti i paesi membri delle Nazioni Unite a rispettare e sostenere l'embargo sulle armi in Libia. L’Alto rappresentante per gli affari esteri per la sicurezza e la politica nell'Ue, Josep Borrel, ha esortato a fermare immediatamente i combattimenti e a cercare una soluzione politica alla crisi, ribadendo l'impegno dell'Ue a sostegno del processo di Berlino e della mediazione internazionale per porre fine al conflitto in Libia. Nella dichiarazione, l'Ue ha espresso rammarico per l'escalation del conflitto militare in Libia, nonostante le richieste internazionali di una tregua umanitaria per contribuire a contenere la pandemia di coronavirus nel paese. Ieri l'ambasciatore degli Stati Uniti in Libia, Richard Norland, ha sollecitato il generale Khalifa Haftar a rispettare la tregua umanitaria per affrontare il coronavirus e a sospendere le operazioni militari a Tripoli. In una lettera aperta ai leader politici e militari della Libia e al popolo libico, il diplomatico statunitense ha espresso rammarico per l’aumento degli scontri militari che “mettono in pericolo gli operatori sanitari e distraggono i libici da un compito più urgente: affrontare il nostro nemico comune, la Covid-19”. (Lit)