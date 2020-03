Coronavirus: a Milano 247 nuovi contagi, ieri erano 150

- In merito all'aumento di contagi da Coronavirus per quanto riguarda i comuni capoluogo, i dati del bollettino quotidiano di Regione Lombardia riportano: Milano 3406, con un incremento di 247 ieri era 150, Brescia 1229, con incremento di 45, in linea con quello di ieri 61, a Bergamo 1068 (+33), ieri era 41, Cremona 1012 (+36), Crema 410 (+10), Lodi 387 (+6), Codogno 282 (+5), Monza 407 (+33), Pavia 226 (+11), Lecco 210 (+7), Como 160 (+18), Varese 73 (+5).(Rem)