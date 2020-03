Coronavirus: Gallera, arrivati medici e infermieri da Polonia e Albania

- "Ci sono buone notizie per il rafforzamento dei nostri presidi sanitari, ieri sono arrivati 15 medici e infermieri polacchi che abbiamo destinato agli Spedali Civili di Brescia, specializzati per le terapie intensive, in quell'area dove ci veniva chiesto un rafforzamento. Oggi sono atterrati a Montichiari 30 medici e infermieri albanesi, accompagnati dal ministro Boccia, da alcuni rappresentanti del governo, dal presidente Fontana, dal vicepresidente Sala e da molti dei rappresentanti del territorio bresciano". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento da Palazzo Lombardia per il consueto aggiornamento sull'emergenza coronavirus. (Rem)