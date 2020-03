Coronavirus: Gallera, giunta regionale lombarda domani definisce degenze di sorveglianza

- "Andremo domani in giunta a definire le degenze di sorveglianza, aree ospedaliere o alberghiere, che sosterranno le fatiche di quelli che ora sono al loro domicilio mentre invece è più idoneo che vadano in un luogo con un'attenzione medica più strutturata, o un'area alberghiera per i dimessi". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera in collegamento da Palazzo Lombardia per il consueto aggiornamento sull'emergenza coronavirus(Rem)