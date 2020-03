Coronavirus: Protezione civile, 6.360 vittime in Lombardia, 1.443 in Emilia Romagna

- Nel dettaglio, a causa del coronavirus, in Lombardia sono decedute 6.360 persone (366 in più di ieri); in Emilia Romagna 1.443; 684 in Piemonte; nelle Marche 386; in Veneto 392; in Liguria 377; in Toscana 215; in Lazio 136; 117 le vittime in Campania; 129 nella provincia autonoma di Trento e 64 in quella di Bolzano. Ancora, 98 i morti in Friuli Venezia Giulia; 88 in Abruzzo; 86 in Puglia; 65 in Sicilia; 43 in Valle d’Aosta; 27 in Sardegna; 25 in Calabria; 9 in Molise e 4 in Basilicata. È quanto si legge nel bollettino quotidiano del dipartimento nazionale di Protezione civile. (Rin)