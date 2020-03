Stati Uniti-Italia: ambasciatore Eisenberg, Conte ha mostrato stessa forza di Trump in risposta a emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dimostrato la "stessa forza" del presidente statunitense Donald Trump nel reagire prontamente all'emergenza di coronavirus in Italia. Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Michael Eisenberg, nel suo intervento di oggi alla trasmissione di Rai 3 "Mezz'ora in più". “Va reso merito al premier (Conte) di aver messo la stessa forza dimostrata dal presidente (Donald) Trump. L’Italia ha una leadership forte per guidare questa fase“, ha detto Eisenberg, sottolineando come tramite i loro presidenti Italia e Usa abbiano "una stretta relazione sin dall’inizio del mandato". (Res)