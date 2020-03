Coronavirus: De Chirico (FI), Sala vaneggia sui social come un influencer qualunque

- Il consigliere comunale di Forza Italia a Milano, Alessandro De Chirico, in una nota attacca il sindaco Giuseppe Sala, "che ogni giorno lancia video dai suoi canali social come un influencer qualunque. Dopo il boomerang #Milanononsiferma non ne ha più azzeccata una. Un giorno lancia il concorso per i suoi followers 'L'Ambrogino che daresti'. Il giorno dopo vaneggia sulle direttive date dagli scienziati per affrontare l'emergenza Covid-19. Un altro giorno dichiara che sta pensando a come riaprire gradualmente le attività cittadine, riuscendo a essere bacchettato da quell'altro fenomeno del ministro Boccia. Poi pensa al grande concerto di Pasqua come se di questi tempi la gente avesse ancora voglia di cantare (che fine hanno fatto i flashmob dai balconi di ringhiera di certi salottieri sinistrorsi?)". "Oggi - prosegue De Chirico - 'Peppe Spritz' accusa che ci sono stati ritardi organizzativi e che è mancata una regia di come si sarebbe dovuta affrontare questa battaglia contro il nemico invisibile, ma a differenza di colleghi amministratori di centrosinistra, Emiliano e De Luca ad esempio, non ha il coraggio di puntare il dito contro il governo e la Protezione civile che dopo 36 giorni non hanno ancora consegnato mascherine alla città motore d'Italia. L'apice del trash Sala lo raggiunge con il post in cui chiede a Mattarella di indicargli il nome di un barbiere. Una battuta senz'altro mal riuscita che fa ridere solo i fan più incalliti mentre lì fuori c'è una Milano che piange e ha paura". (com)