Coronavirus: De Priamo (Fd'I), su risorse per emergenza discussione si faccia in consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla catastrofe economica dovuta al dramma covid-19, le Piccole e medie imprese romane "hanno bisogno di un aiuto concreto". E' quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio. "Dalla giunta Raggi, per ora, solo piccoli passi come la sospensione della Cosap, mentre dal governo e dalla regione Lazio interventi tardivi e insufficienti". Il Campidoglio, in merito alle risorse che Palazzo Chigi e la Regione hanno destinato alla Capitale, "entri nel merito e porti la discussione al più presto nelle commissioni pertinenti e in consiglio comunale affinché possano essere utilizzati al meglio e aiutare le famiglie e le persone più deboli, senza perdersi nella burocrazia e nei tentennamenti". (Com)