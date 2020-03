Coronavirus: Cattaneo, al via produzione lombarda di mascherine, fino a 900.000 al giorno

- È partita la produzione lombarda di mascherine. Grazie alla collaborazione tra Regione Lombardia, Politecnico di Milano, le associazioni di categoria con in prima fila Confindustria Lombardia, è stato individuato il materiale idoneo e una prima azienda, la Fippi di Rho, ha riconvertito parte della propria produzione in mascherine. La Fippi, dopo aver riconvertito un impianto, organizzato la produzione, la 'pallettizzazione' e il confezionamento, riuscirà a produrre fino a 900.000 mascherine in 24 ore. A livello tecnico ha riconvertito una delle tecnologie di pannolini per l'infanzia - che permette produzioni su larga scala - nella produzione di mascherine, cambiando dei processi alla linea, aggiungendo elastici e usando colle specifiche e materiali idonei. Grazie al know-how dell'azienda, ai dipendenti, ai test fatti con il Politecnico di Milano la fabbricazione ha preso il via. Lo annuncia in una nota l'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, che si è recato in visita alla Fippi di Rho, dove ha potuto testare con mano l'avvio della produzione. "La filiera lombarda di produzione delle mascherine è una realtà, le mascherine sono pronte per essere distribuite e hanno la capacita' di proteggere realmente. Il materiale è stato testato dal Politecnico di Milano che ne conferma un potere filtrante superiore a quello delle mascherine chirurgiche certificate. La nostra prima priorità è proprio quella di garantire alle persone che la indosseranno una protezione reale e non solo una parvenza", ha detto Cattaneo. (segue) (com)