Coronavirus: Cattaneo, al via produzione lombarda di mascherine, fino a 900.000 al giorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea - ha spiegato Claudio Guarnero, amministratore delegato di Fippi azienda a conduzione famigliare nata negli anni '70, la cui guida è ora in mano alla seconda e alla terza generazione - è nata da un'esigenza interna all'azienda, per proteggere i dipendenti. Abbiamo utilizzato una parte del materiale del pannolino per creare delle mascherine da utilizzare in un primo momento al nostro interno. Successivamente, contattati da Regione Lombardia abbiamo deciso di dare un contributo alla produzione. Con il Politecnico abbiamo individuato la materia prima idonea, collaborando con l'azienda Atex (specializzata in tessuto non tessuto per l'utilizzo medicale) e abbiamo individuato il materiale idoneo e con adeguato potere filtrante". Le mascherine - fa sapere la nota di Regione Lombardia - sono state autocertificate dall'azienda e sono in attesa del riscontro di idoneità da parte dell'Iss, ottenuto il quale la distribuzione sarà garantita innanzitutto per le strutture sanitarie e socio-sanitarie. Nel frattempo, le mascherine possono comunque essere già utilizzate per proteggere i pazienti, i volontari e i cittadini. Sul fronte della produzione di camici, Regione Lombardia sempre con il Politecnico ha avviato un percorso analogo, individuando i materiali e i procedimenti produttivi idonei, affinché coloro che hanno già manifestato la volontà di riconvertire la produzione (come Armani, che lo ha già reso pubblico) possano avere tutti gli elementi necessari per garantire produzioni con gli stessi requisiti di sicurezza dei prodotti certificati. (com)