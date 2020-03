Coronavirus: a Umberto I completati lavori Covid hospital 5 Eastman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al policlinico Umberto I di Roma sono stati completati i lavori al Covid hospital 5 Eastman: quindi, sono nuovamente operativi i 26 posti di malattie infettive. Lo rende noto la pagina Facebook della Regione "Salute Lazio", precisando che, inoltre, da domani sono attivi 5 posti letto di terapia intensiva. Intanto è attivo anche il servizio di supporto psicologico per operatori e pazienti. L'assessorato alla Sanità del Lazio, ricorda anche che da domani parte l'accordo tra Umberto I e il Bambino Gesù per la presa in carico in sicurezza per l’oncologia pediatrica. (Rer)