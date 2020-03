Tunisia: stampata banconota "speciale" con l'immagine della prima donna medico musulmana

- La Banca centrale tunisina ha annunciato che metterà in circolazione una nuova banconota recherà l'immagine della dottoressa Tewhida ben Sheikh, la prima donna musulmana a diventare un medico in Nord Africa nel 20mo secolo. Particolarmente rinomata per il suo lavoro sulla salute delle donne e la specializzazione in ginecologia, la Ben Sheikh (1909-2010) sarà presente nella filigrana delle banconote da 10 dinari e sarà visibile guardando la nota attraverso la luce.(Tut)