Coronavirus: Simeone (Fi), riparte commissione Sanità, chiesto cambio di passo

- Riparte l'attività della commissione regionale del Lazio alla Sanità. "Con la seduta odierna si è riattivato l’intero percorso istituzionale degli organismi consiliari". Dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Siamo in piena emergenza ed occorre procedere per analizzare la situazione e trovare le giuste soluzioni per gestire questa fase del tutto eccezionale". Per questo -continua Simeone- ritengo inevitabile che il processo decisorio debba avvenire giorno per giorno. C’è l’urgenza di adottare un nuovo modello di sanità a causa del nuovo scenario e delle mutate esigenze". L’assessore D’Amato oggi "ci ha illustrato il quadro della situazione e con lo stesso avremo modo di riunirci nuovamente giovedì 2 aprile alle ore 17 per una nuova seduta". Simone afferma di aver chiesto "un deciso cambio di passo soprattutto sui territori. Sono necessari approfondimenti sulle diverse situazioni presenti nella nostra regione. Per questo considero opportuni focus specifici per ogni singola realtà, magari chiamando a partecipare alle nostre riunioni anche i direttori generali delle Asl". (Com)