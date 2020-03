Venezuela: servizi segreti colombiani, ex generale Alcalà preparava attentato contro presidente Anc Cabello (2)

- Il governo della Colombia ha celebrato di recente la decisione del governo degli Stati Uniti di incriminare Nicolas Maduro e altri funzionari venezuelani per narcoterrorismo e di offrire una ricompensa per chi fornisca informazioni utili al loro arresto. Tra i ricercati anche alcuni membri delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), con cui il governo di Caracas è accusato di collaborare. “Nell’accusa di fa menzione diretta a Jesus Santrich e Ivan Marquez, leader del Gao-r, un'organizzazione terroristica di dissidenti delle Farc. Il governo colombiano sottolinea già da molto tempo la necessità che queste persone protette dal regime illegittimo di Nicolas Maduro vengano consegnate alla giustizia", si legge in una dichiarazione diffusa dal ministero degli Esteri. "Le decisioni comunicate sono un annuncio decisivo nella lotta internazionale contro il traffico di droga e il terrorismo". Il procuratore generale William Barr ha accusato Maduro e una dozzina di altri funzionari di cospirare con una fazione dissidente delle Farc per “inondare gli Stati Uniti di cocaina”. “L’incriminazione di Maduro e degli altri imputati li accusa di cospirare insieme a una organizzazione terroristica estremamente violenta conosciuta come Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) nel tentativo di inondare gli Stati Uniti di cocaina”, ha detto Barr parlando in conferenza stampa. Le Farc hanno ufficialmente deposto le armi nel 2016 dopo la firma di un accordo di pace con il governo di Bogotà. Tuttavia, ha proseguito il procuratore, alcuni dissidenti, che operano al confine con la Colombia, “continuano a essere coinvolti nel traffico di droga e operazioni armate". Dalla Colombia, prosegue Barr indicando il confine tra i due paesi su una carta geografica, le Farc trasportano la cocaina in Venezuela, dove grazie al lascia passare del governo viene trasportata via aerea in America centrale e, per via marittima, nei Caraibi. (Brb)