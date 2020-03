Kosovo: premier uscente Kurti non andrà a consultazioni per nuovo governo

- Il premier uscente kosovaro Albin Kurti non si recherà domani dal presidente Hashim Thaci per l’avvio delle consultazioni sul nuovo governo. Lo ha annunciato il Movimento Vetevendosje, di cui Kurti è leader, in un comunicato. La decisione, ha chiarito, è stata presa a causa dell’emergenza coronavirus. In Kosovo si contano al momento 70 casi confermati e un decesso. L’avvio delle consultazioni era previsto per domani, 30 marzo, dopo che nei giorni scorsi il parlamento ha approvato una mozione di sfiducia contro Kurti. Secondo la Costituzione del paese, il capo dello Stato dovrebbe chiedere alla forza politica che ha vinto le elezioni di proporre il nome del nuovo premier. In questo caso, Thaci dovrebbe rivolgersi di nuovo al Movimento Vetevendosje di Kurti. Il capo dello Stato ha però precisato che intende chiedere ai partiti di raggiungere un accordo "per un governo dell'unità che possa andare avanti con le riforme. Il mio obiettivo sarà quello di evitare la possibilità di andare alle elezioni anticipate e sciogliere il parlamento". Thaci ha ribadito che "il governo uscente è ancora in carica dovrebbe proseguire a compiere i propri doveri". (segue) (Kop)