Kosovo: premier uscente Kurti non andrà a consultazioni per nuovo governo (6)

- Per l’approvazione della mozione in aula erano necessari invece almeno 61 voti, cioè il 50 per cento più un voto per far cadere il governo. L'Ldk ha avuto bisogno anche dei 24 voti del Partito democratico del Kosovo (Pdk) di Kadri Veseli, formazione politica fondata dall'attuale presidente della Repubblica Thaci, in aperto conflitto con Kurti. E il sostegno del Pdk non è mancato in aula con i deputati del partito di opposizione favorevoli alla mozione che ha sfiduciato Kurti. Il capo gruppo parlamentare dell’Ldk, Arben Gashi, ha affermato nei giorni scorsi che il voto a favore della mozione di sfiducia contro il premier del Kosovo crea le condizioni per un governo transitorio di stabilità. "Il governo di stabilità dovrebbe indirizzare le sfide immediate che si trovano di fronte al Kosovo, sia per quanto riguarda gli sviluppi interni che quelli relativi alla politica estera", ha detto Gashi, secondo il quale "in meno di 50 giorni lavorativi il premier Kurti, con la mancata azione e una posizione non costruttiva nelle relazioni con i partner internazionali, e in particolare con gli Stati Uniti, ha reso impossibile il funzionamento del governo". (Kop)