Coronavirus: ambasciatore Usa Eisenberg, l'Europa non dovrebbe essere divisa

- L’Europa “non dovrebbe essere divisa” davanti all’emergenza Covid-19 e gli Stati Uniti sono “al fianco dell’Italia”, anche se “senza megafoni e trionfalismi”. Lo ha detto l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Lewis Michael Eisenberg, intervistato alla trasmissione "Mezz’ora" in più su RaiTre. Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile cambiamento degli equilibri geopolitici alla luce degli aiuti arrivati nella penisola da paesi come Russia, Cina e Cuba per affrontare l’emergenza coronavirus. “Mi auguro che non sia così”, ha risposto il diplomatico a una domanda sul possibile tentativo di questi tre paesi di sfruttare la debolezza dell’Italia per guadagnare influenza. “Certo, tutto è iniziato dalla Cina che ha attraversato un periodo molto difficile. Ora, a quanto dicono, da loro il problema sarebbe risolto”, ha detto ancora Eisenberg. “Per gli Stati Uniti e l’Italia è difficile sviluppare una relazione ancora più stretta degli ultimi anni e che non è mai cambiata”, ha detto l’ambasciatore. “Trump e Conte hanno una relazione stretta sin dall’inizio del mandato del primo ministro italiano. In questa crisi il premier ha dimostrato la stessa forza del presidente americano”, ha affermato il diplomatico Usa. (segue) (Res)