Coronavirus: ambasciatore Usa Eisenberg, l'Europa non dovrebbe essere divisa (2)

- L’esercito, i medici e i cittadini "collaborano a questa sfida contro il coronavirus senza megafoni e trionfalismi, e collaborano per porre fine a questa crisi che stiamo affrontando insieme”, ha sottolineato Eisenberg. L’ambasciatore ha poi citato i “tanti aiuti all’Italia arrivati dagli Stati Uniti”: oltre 15 milioni di dollari in donazioni da parte del settore privato (imprese come Pfizer, Eli Lilly, McDonald, Coca Cola, Genral Electrics), secondo i dati della Camera di commercio Italia-Usa; l’attrezzatura medica arrivata dalla Marina e dall’esercito statunitense e un perfino ospedale da campo donato dalla organizzazione non governativa Samaritan’s Pursue. “Tra i 20 e i 25 milioni di americani sono di origine italiana: anche loro ci sono e partecipano tramite le loro aziende o individualmente ad aiutare l’Italia”, ha detto ancora Eisenberg. Infine, il diplomatico ha elogiato il presidente Donald Trump per aver varato il piano di emergenza più costoso della storia: “Al momento non esiste al mondo un leader più forte di Trump. Mentre negli Usa il virus è appena iniziato, il presidente pensa già pensa a come andrà a finire per garantire una ripresa rapida ed essere un esempio nel mondo”. (Res)