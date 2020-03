Coronavirus: sindaco Pomezia, nessun nuovo contagiato, i positivi restano 34

- Nessun nuovo caso a Pomezia comunicato dalla Asl nella giornata di oggi. Rimangono quindi 34 i concittadini positivi al Covid-19, di cui 27 in isolamento domiciliare e 6 presso strutture sanitarie, 1 deceduto. Inoltre sono 73 le persone poste in via precauzionale in isolamento domiciliare (non positivi) di cui 45 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti). “Dopo i provvedimenti nazionali e regionali annunciati ieri – dichiara in una nota il Sindaco Adriano Zuccalà – siamo già al lavoro per attivare tutti i servizi a supporto delle fasce di popolazione più bisognose e più colpite dall’emergenza. A tutti i miei concittadini dico di non perdere la speranza perché le istituzioni stanno facendo il possibile per uscire quanto prima da questa situazione e ripartire, tutti insieme”.​ (Com)