Coronavirus: Rampelli (Fd'I), falsi avvisi per controllo residenza ad opera di ladri senza scrupoli

- Il vicepresidente della Camera dei deputati di Fratelli d'Italia mette in guardia da malintenzionati che con finti avvisi tentano di approfittare della situazione di grave emergenza dovuta al coronavirus. "Ci stanno giungendo numerose segnalazioni -scrive Rampelli- di avvisi affissi nei portoni dei condomini che anticipano la richiesta di accesso agli appartamenti per il controllo della residenza. La comunicazione riporta che 'le autorità svolgeranno dei controlli nelle abitazioni private, tutte le persone non giustificate verranno denunciate, con l'addebito anche di un'ammenda fino a 206 euro, arresto fino a 3 mesi, reclusione dai 3 ai 12 anni nei casi più gravi'. Niente di più falso. Siamo in presenza di una truffa -conclude Rampelli- organizzata da veri e propri lestofanti. In una parola: ladri, che approfittano dell'emergenza coronavirus e del dramma sanitario in corso per colpire anziani e famiglie". (Rer)