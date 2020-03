Coronavirus: Grimoldi (Lega), Boccia ringrazi Regioni del Nord che hanno evitato ecatombe maggiore

- Il deputato del Carroccio e segretario della Lega Lombarda Salvini premier, Paolo Grimoldi, in una nota replica alle dichiarazioni del ministro per gli Affari regionali Francersco Boccia. "Dovrebbe cambiare delega e diventare il ministro per il Centralismo, dato che in ogni sua esternazione non fa altro che criticare le Regioni ed evidenziare loro presunti sbagli", suggerisce Grimoldi. "Se non ci fosse stata la Regione Lombardia, ma anche penso anche alle Regioni confinanti, inclusa l'Emilia Romagna, se non ci fossero stati questi sistemi sanitari efficienti, questa collaudata rete di assistenza, solidarietà e volontariato, oggi avremmo numeri decuplicati, di malati e vittime", osserva il leghista. "E se non ci fosse stato un governo di indecisi su tutto, se qualcuno a Roma avesse decretato prima quella zona rossa ad Alzano che il governatore Fontana e i nostri sindaci invocavano da due settimane, forse oggi non piangeremmo 1500 morti a Bergamo. Non accettiamo lezioni da un ministro incapace come Boccia che ha irriso i nostri morti con lo show delle mascherine", conclude Grimoldi. (com)