Coronavirus: De Pasquale (FI), sindaco Sala ascolti nostre priorità

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ascolti le opposizioni. A chiederlo in una nota è il capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale Fabrizio De Pasquale. "Domani nuova riunione della cabina di regia. Non ci interessa essere informati. Vogliamo che il sindaco ci ascolti sulle nostre priorità", spiega l'azzurro, che tra le priorità elenca la "distribuzione di mascherine a tutti i servizi comunali (vigili, Atm, operatori sociali e taxi), l'aiuto agli anziani a rimanere a casa, la messa in strada dei vigili per controlli e presidio, dato che - spiega De Pasquale - preoccupano le occupazioni e i furti nei negozi e infine la rimodulazione del servizio Atm, con chiusura alle 20". (Rem)