Coronavirus: Bernini (FI), noi responsabili ma basta propaganda

- "Il ministro Boccia invoca responsabilità dalle opposizioni e si avventura a dire che chi trova il tempo di ipotizzare cambi di governo nel pieno dell'emergenza deve risponderne alla propria coscienza e al proprio equilibrio psichico. Nessuno, in realtà, sta chiedendo cambi di governo, anche se l'inadeguatezza delle misure finora assunte sono sotto gli occhi di tutti". Lo afferma Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia. "Forza Italia sta offrendo tutta la sua disponibilità, ma dal governo ci aspettiamo altrettanto senso di responsabilità, soprattutto da parte di un premier che non perde invece occasione per fare propaganda, come ieri sera sulla pelle dei sindaci", aggiunge.(Rin)