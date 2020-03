Coronavirus: 109 casi in Ucraina nelle ultime 24 ore, bilancio sale a 418

- Il numero totale di persone infette da coronavirus in Ucraina è aumentato a 418 dopo che 109 nuovi casi sono stati confermati nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto oggi il ministero della Sanità ucraino in un comunicato, secondo cui sono i pazienti deceduti a causa della pandemia. All'inizio di questa settimana il governo di Kiev ha dichiarato lo stato di emergenza fino al prossimo 24 aprile per rallentare la diffusione del virus. (Res)