Iran: Rohani risponde alle critiche sui ritardi nelle misure anti-coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha reagito alle critiche sulla risposta tardiva del suo paese alla pandemia di coronavirus. L'Iran, una delle nazioni più colpite al mondo dalla Covid-19, ha riportato nelle ultime 24 ore 123 morti, portando il bilancio complessivo a 2.640 decessi tra 38.309 casi confermati: il peggior focolaio nella regione del Medio Oriente. Il presidente ha definito le critiche al suo governo per la gestione dell’epidemia come una “guerra politica”, invitando a considerare anche le ripercussioni economiche della quarantena di massa in Iran, paese su cui gravano da tempo pesantissime sanzioni statunitensi. "La salute è una priorità per noi, ma anche la produzione e la sicurezza della società lo sono", ha affermato Rohani in una riunione di governo. "Dobbiamo mettere insieme questi principi per raggiungere una decisione finale. Questo non è il momento di fare proseliti. Questo non è il momento della guerra politica", ha detto Rohani. (segue) (Irb)