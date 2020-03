Iran: Rohani risponde alle critiche sui ritardi nelle misure anti-coronavirus (2)

- Nel maggio 2018, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha disposto il ritiro unilaterale di Washington dall’accordo sul programma nucleare di Teheran sottoscritto tre anni prima, nel 2015, dall'Iran e dalle potenze mondiali. Da allora, gli Usa hanno imposto dure sanzioni economiche contro la Repubblica islamica, impedendogli di vendere petrolio sui mercati internazionali. Da parte sua, l'Iran ha sollecitato la Comunità internazionale a revocare le sanzioni e, più recentemente, ha chiesto al Fondo monetario internazionale (Fmi) di erogare un prestito del valore di 5 miliardi di dollari per affrontare l’emergenza Covid-19. La scorsa settimana, la responsabile delle Nazioni Unite per i diritti umani, Michelle Bachelet, ha chiesto che le sanzioni imposte a paesi come l'Iran siano "rivalutate urgentemente" per evitare il collasso dei sistemi sanitari nelle nazioni più fragili. (segue) (Irb)