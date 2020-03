Iran: Rohani risponde alle critiche sui ritardi nelle misure anti-coronavirus (3)

- Nei giorni scorsi l'Iran ha ordinato la chiusura delle attività non essenziali e ha vietato i viaggi tra le città. Ma tali misure sono arrivate molto tempo dopo il primo contagio e ulteriori blocchi radicali nei paesi vicini. "Dobbiamo prepararci a convivere con questo virus fino a quando non verrà scoperto un trattamento o un vaccino, cosa che non è ancora avvenuta fino ad oggi", ha detto Rohani. "Il nuovo stile di vita che abbiamo adottato" va a beneficio di tutti, ha osservato il presidente, aggiungendo che "questi cambiamenti dovranno probabilmente rimanere in atto per qualche tempo". La riapertura delle scuole dopo le vacanze del capodanno persiano (19 marzo - 3 aprile) sembra ora alquanto improbabile. Una notizia positiva c’è: secondo Rohani "in alcune province abbiamo superato il picco (dell'epidemia) e siamo ora una fase discendente". (Irb)