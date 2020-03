Coronavirus: Arabia Saudita, quattro nuovi decessi e 1.299 casi confermati

- L'Arabia Saudita ha confermato quattro nuovi decessi per coronavirus, aggiornando a otto il bilancio totale delle vittime. Secondo il ministero della Salute, altri 96 contagi sono stati registrati nelle ultime 24 ore con 1.299 infezioni da Sars-Cov-2 registrate dall'inizio dell'epidemia. Dodici persone sono attualmente ricoverate in terapia intensiva in condizioni critiche. Sono invece 66 i pazienti che sono guariti dalla Covid-19 nel Regno. (Res)