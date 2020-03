Coronavirus: confermati due nuovi decessi in Argentina, bilancio sale a 19 vittime

- In Argentina sono stati confermati due nuovi decessi per coronavirus, portando il bilancio totale a 19 vittime legate a questa infezione. Lo ha annunciato il ministero della Salute argentino ai media locali, precisando che 55 nuovi casi di contagio sono stati individuati, di cui 18 a Buenos Aires e 8 nella sua provincia, 13 da Santa Fe, 5 da Chaco, 4 da Terra del Fuoco, 4 da Corrientes, 2 da Neuquen e 1 da Mendoza. Ad oggi, il numero totale di attualmente positivi in Argentina è salito a 745 persone. Il governo ha disposto lo scorso 27 marzo la chiusura totale delle frontiere terrestri, marittime ed aeroportuali fino al 31 marzo, rafforzando il decreto varato il 19 dal presidente Alberto Fernandez, che decretava la quarantena su tutto il territorio nazionale lasciando però aperta la porta di ingresso al paese - previo periodo di isolamento - agli argentini e agli stranieri residenti. Sul fronte economico l'esecutivo ha varato un piano da circa dieci miliardi di euro (circa due punti di Pil) per sostenere produzione, lavoro e consumo abbandonando l'obiettivo del pareggio fiscale entro i prossimi tre anni, sin qui considerato una priorità.(Abu)