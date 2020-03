Siria: coronavirus, l’Ue si unisce all’appello dell’Onu per un cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’appello delle Nazioni Unite, anche l'Unione Europea ha chiesto oggi un cessate il fuoco in tutta la Siria per contribuire a garantire una migliore risposta alla pandemia di coronavirus. Finora la Siria ha segnalato cinque casi di contagio, ma si teme che l’epidemia sia più diffusa. L'inviato delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, aveva già chiesto un cessate il fuoco martedì 24 marzo, mentre la Commissione d’inchiesta Onu per la Siria ha ribadito l'appello nella giornata di ieri. "Il recente cessate il fuoco a Idlib rimane fragile. Deve essere mantenuto ed esteso a tutta la Siria", ha detto un portavoce della Commissione europea, in una nota. "La cessazione delle ostilità nel paese è di per sé importante, ma è anche una condizione preliminare per contenere la diffusione del coronavirus e proteggere una popolazione già esposta a conseguenze potenzialmente disastrose, in particolare in Idlib, dove esiste un numero significativo di rifugiati". (segue) (Beb)