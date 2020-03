Siria: coronavirus, l’Ue si unisce all’appello dell’Onu per un cessate il fuoco (2)

- L'Ue, come avevano già fatto le Nazioni Unite, ha anche chiesto il rilascio su larga scala delle persone detenute nelle carceri siriane. La pandemia minaccia in particolare i 6,5 milioni di sfollati siriani nel paese, tra cui oltre un milione di civili, principalmente donne e bambini, stipati nei campi lungo il confine turco nella provincia di Idlib. Essi vivono con accesso limitato all'assistenza sanitaria o all'acqua pulita, in un'area in cui decine di ospedali sono stati messi fuori uso da bombardamenti e combattimenti. Obiettivo di una nuova offensiva militare delle forze di Damasco da dicembre, la regione di Idlib, l'ultima roccaforte jihadista e ribelle in Siria, ha visto un clima di calma precaria dall'inizio di marzo grazie a un accordo raggiunto da Turchia e Russia. (Beb)