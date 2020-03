Coronavirus: dpcm, Fondo di solidarietà ai Comuni di oltre 6 miliardi

- Il Fondo di solidarietà destinato ai Comuni per il 2020 supera i sei miliardi di euro e verrà corrisposto ai singoli enti in due rate, che verranno erogate una a maggio e l'altra ad ottobre. È quanto si legge nel decreto del presidente del Consiglio firmato ieri dal premier Giuseppe Conte e dai ministri dell'Economia Roberto Gualtieri e dell'Interno Luciana Lamorgese. Il Fondo di solidarietà è precisamente di 6.199.513.364,88 euro, integrato di 332.031.465,41 euro, derivanti dall'ulteriore quota dell'Imu di spettanza dei Comuni, di cui 250 milioni già iscritti in bilancio. Di questa cifra, 4,3 miliardi, come annunciato ieri sera dal premier, saranno consegnati ai Comuni come anticipo per far fronte alle difficoltà economiche dovute all'emergenza coronavirus. Ciascun Comune riceverà il proprio contributo, al netto delle detrazioni, in due rate che saranno corrisposte entro i mesi di maggio e ottobre 2020. La prima sarà pari al 66 per cento e la seconda al 34 per cento. (Rin)