Kosovo: presidente Thaci avvia domani consultazioni per nuovo governo (4)

- Il premier sfiduciato Kurti è stato molto duro prima del voto nel criticare la mozione di sfiducia dell’Ldk, quale un tentativo di fermare la sua lotta contro la corruzione e il clientelismo nel paese. Kurti non ha risparmiato dure critiche contro il capo dello Stato, Hashim Thaci. A parere del leader del Movimento Vetevendosje, infatti, la crisi di governo "è stata voluta dal presidente kosovaro Hashim Thaci, il quale è già pronto a firmare un accordo con la Serbia per lo scambio di territori, un progetto ormai morto, ma che continua ad esistere quale idea". Kurti ha inoltre accusato i promotori della mozione di sfiducia della responsabilità di lasciare i cittadini kosovari senza un governo nel momento più delicato della lotta al coronavirus. "Non sono io ad aver violato l'accordo di governo, ma l'Ldk quando ha chiesto l'abolizione dei dazi al 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia, senza attuare il principio di reciprocità. Il vero problema quindi non è quello di abolire i dazi, ma di ostacolare l'attuazione della reciprocità", ha sostenuto Kurti. (segue) (Kop)