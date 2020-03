Coronavirus: atterrati a Verona medici e infermieri albanesi, ad accoglierli Boccia e Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono atterrati all’aeroporto di Verona intorno alle 13 i dieci medici e i venti infermieri albanesi, arrivati ieri in Italia e destinati al territorio di Brescia, tra i più duramente colpiti dal coronavirus. Con loro a bordo c’era il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie Francesco Boccia, mentre ad attendere a Verona l’atterraggio c’era una delegazione di Regione Lombardia, capeggiata dal presidente Attilio Fontana, oltre al viceministro dell’Interno Vito Crimi e il parlamentare Pd bresciano Alfredo Bazoli. “Volevo dirvi molti grazie da parte del governo perché il gesto del presidente Rama lo abbiamo molto apprezzato”, ha ribadito Boccia al personale sanitario all’arrivo a Verona. “Io ero uno di quelli che l’8 agosto del ’91 era a Bari, dove sono nato e cresciuto, e so che cos’è per il vostro Paese l’Italia. Quando ho saputo che sareste arrivati la gratitudine e la commozione è stata doppia: grazie per questo gesto di fratellanza. Siete un paese che ha l’Italia sulla pelle. La Repubblica albanese mi è molto cara e ogni volta in cui ci sarà bisogno, l’Italia c’è”, ha promesso Boccia, che nell’occasione ha voluto ringraziare anche “il presidente Fontana e la Regione Lombardia che vi ospiterà, per essere venuti qui”. (segue) (Rem)