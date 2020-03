Coronavirus: atterrati a Verona medici e infermieri albanesi, ad accoglierli Boccia e Fontana (2)

- “Buongiorno e benvenuti a tutti. Vi ringrazio per questa vostra collaborazione che sarà veramente importante. Stiamo affrontando un momento veramente difficile per la nostra regione e per il nostro paese e sapere che ci sono altre nazioni nel mondo che ci danno un concreto aiuto e che dimostrano la vicinanza, è doppiamente utile: è utile per l’aiuto ed è utile per sentirci sostenuti da voi. Quindi grazie mille quello che andrete a fare”, ha detto il presidente Fontana ai sanitari appena scesi dall’aereo, spiegando loro che “Brescia è una delle zone critiche, anche se nelle ultime ore qualcosa si sta attenuando. Spero che voi siate l’inizio della discesa verso la normalità con il vostro aiuto”. Ad accompagnare Fontana c’erano il vicepresidente lombardo Fabrizio Sala, l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi e il sottosegretario regionale Alan Rizzi. Ringraziamenti anche da parte di Vito Crimi e Alfredo Bazoli. “Brescia - ha detto a medici e infermieri il parlamentare Pd - vi sarà molto riconoscente”. (Rem)