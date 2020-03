Coronavirus: Pd Campidoglio, subito piano per utilizzare risorse governo e Regione

- Subito un piano comune alle forze politiche per rendere l'utilizzo immediato delle somme assegnate ieri da governo e Regione per sostenere, con la consegna di pacchi alimentari e la fornitura di buoni spesa, famiglie e persone in grave difficoltà economica a seguito dell'emergenza coronavirus. È questa la richiesta che il Pd capitolino fa alla sindaca di Roma Virginia Raggi. In una nota i dem ricordano come ieri il governo abbia stanziato 400 milioni ai comuni proprio per questa necessità e come la Regione Lazio abbia integrato con altri 20 milioni lo stanziamento per i comuni del Lazio. "Ora tocca a noi", dicono i consiglieri comunali del Pd. "Roma deve rispondere rapidamente alle conseguenze economiche dell'epidemia che rischiano di portare alla fame le fasce più fragili della popolazione. Bisogna approntare immediatamente un piano per l'utilizzo dei fondi. Non è tempo di lungaggini gestionali e burocratiche. È immediatamente necessario un tavolo organizzativo con protezione civile e associazioni di volontariato per organizzare logistica e distribuzione". Il Pd capitolino, poi, sprona la sindaca e la maggioranza M5s a riunire da "domani le commissioni competenti e l'Assemblea capitolina al fine di decidere come articolare le risposte alle diverse esigenze". Il Pd chiede inoltre di delegare ai municipi "per quanto più possibile l'erogazione degli aiuti" e di "andare oltre la povertà accertata.(Rer)