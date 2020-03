Coronavirus: sindaca Nerola a Zingaretti, tamponi a tutto il paese per aiutare ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare un tampone per testare la positività al Covid-19 a tutti e 1.980 gli abitanti del comune, anche con l'intento di "contribuire alla ricerca scientifica". È questa la richiesta che Sabina Granieri, sindaca di Nerola, il piccolo paese della provincia di Roma completamente isolato dopo un'esplosione di contagi, ha inviato al governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti e all'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. "La comunità di Nerola - scrive Granieri - è isolata, saremo zona rossa fino all'8 aprile, non si entra e non si esce dal paese sconvolto dall'epidemia che ha contagiato 76 persone, si rispettano meticolosamente le regole per impedire la diffusione del virus. In queste condizioni i 1.980 cittadini di Nerola vogliono contribuire alla ricerca scientifica sul Coronavirus. Ad oggi - prosegue - sono stati eseguiti solo 378 tamponi, vogliamo estendere l'indagine a tutta la popolazione per verificare come si muove il virus: siamo la prima enclave del centro Italia ad essere stata colpita, vogliamo essere certi dello stato di salute di tutti e non vanificare il sacrificio dell'isolamento totale". (segue) (Rer)