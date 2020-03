Coronavirus: sindaca Nerola a Zingaretti, tamponi a tutto il paese per aiutare ricerca (2)

- La sindaca si riferisce quindi all'unico esperimento del genere già sperimentato in Italia. "In Veneto - ricorda - il governatore Zaia ha disposto l'esecuzione dei tamponi su tutta la comunità di Vo', quando era zona rossa. Nella cittadina del nord-est sono stati fatti 6.800 tamponi e ora i dati raccolti sono a disposizione della ricerca. Siamo certi che Zingaretti non vorrà perdere questa straordinaria opportunità di realizzare uno studio epidemiologico, il primo nel Centro-Italia, che ci dica come evolve il virus, come si muove, in quanto tempo sono efficaci le rigorose misure di isolamento alle quali siamo sottoposti". Granieri, che ha già formalizzato la richiesta, si auspica quindi che la Regione dia una risposta positiva e in tempi rapidi. "Non vogliamo più aspettare immobili, chiusi nel nostro paese con i militari alle porte". (Rer)