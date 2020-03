Coronavirus: Giro (Fi), gravissima vicenda crocieristi

- "È gravissima la vicenda dei 229 crocieristi britannici, australiani e neozelandesi fatti giungere incredibilmente a Roma, da una nave attraccata a Savona, in un hotel in pieno centro della Capitale, senza che nessuno sapesse nulla con tre infettati fra loro. Vergogna!". Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Francesco Giro che poi parla di un'altra crociera. Quella delle 400 persone indiane e indonesiane ancora ferme al porto di Civitavecchia. "Non devono uscire da lì e non devono mettere piede né a Civitavecchia né a Roma - scrive il forzista - il sindaco di Civitavecchia, l'amico Ernesto Tedesco, faccia lo sceriffo. Non faccia uscire da lì neppure uno spillo. Magari vadano via con gli aerei da Fiumicino attraverso cordoni sanitari organizzati dalle autorità sanitarie della Regione". (Com)