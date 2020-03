Coronavirus: Boccia a Fontana, nessuna polemica solo realismo

- "Dire che in questa fase di emergenza Covid-19 nessuno ce la fa da solo non è una critica alle Regioni ma è semplice realismo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, arrivando all'aeroporto di Verona per accompagnare i medici e infermieri albanesi diretti agli ospedali di Brescia, dove ha trovato ad attenderlo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Lo ribadisco, nessuno ce la fa da solo. Nemmeno noi - ha aggiunto -. Siamo a Verona con gli operatori sanitari albanesi che da stasera saranno in corsia a Brescia. E gli diciamo grazie. Con le Regioni lavoriamo gomito a gomito e se siamo qui anche oggi è per aiutare chi ne ha più bisogno". (Rin)