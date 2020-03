Nato: domani a Bruxelles cerimonia ufficiale per ingresso Nord Macedonia nell'Alleanza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alleati della Nato hanno firmato il protocollo di adesione della Macedonia del Nord a febbraio 2019, dopo di che tutti i 29 Parlamenti nazionali hanno votato per ratificare l'adesione del paese. "La Macedonia del Nord fa ora parte della famiglia della Nato, una famiglia di 30 nazioni e quasi un miliardo di persone. Una famiglia basata sulla certezza che, indipendentemente dalle sfide che affrontiamo, siamo tutti più forti e più sicuri insieme", ha dichiarato il segretario generale, Jens Stoltenberg. La Macedonia del Nord contribuisce da molto tempo alla sicurezza euro-atlantica, anche partecipando a missioni guidate dalla Nato in Afghanistan e in Kosovo, ha spiegato la Nato. (Beb)