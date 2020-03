Trasporto aereo: Golfo, aumentata del 20 per cento la domanda di servizi di trasporto merci (2)

- Secondo Nicholas Cole, amministratore delegato Daa International, con sede a Riad, è importante mantenere gli aeroporti aperti durante la pandemia. “Faccio un esempio. Alcuni test per la Covid-19 che arrivano dalla Cina possono essere svolti solo in poche ore. Se viaggiassero su strada o via nave, impiegherebbe molto più tempo. Quindi il mondo è per certi versi costretto a utilizzare l'aviazione per la connettività, non solo delle persone, ma anche dei beni sensibili al tempo”, ha spiegato Cole. "Suggerisco di cominciare a pensare a cos'altro possiamo fare per mantenere le strutture aeroportuali aperte e fare la nostra parte nella lotta contro la Covid-19 ", ha aggiunto. Emirates SkyCargo, una divisione della compagnia aerea governativa con sede a Dubai, ha dichiarato di aver "intensificato il proprio impegno" per le forniture delle merci. Ulteriori voli cargo sono stati disposti per il trasporto di prodotti farmaceutici, forniture e attrezzature mediche, prodotti deperibili e altre materie prime negli Emirati Arabi Uniti e in altre destinazioni globali. Tra la metà di gennaio e la metà di marzo 2020, Emirates SkyCargo ha trasportato più di 225.000 tonnellate di merci in totale, di cui 55.000 tonnellate erano prodotti alimentari tra cui frutta, verdura, carne e frutti di mare, oltre 13.000 tonnellate erano merci farmaceutiche. (segue) (Res)