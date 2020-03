Trasporto aereo: Golfo, aumentata del 20 per cento la domanda di servizi di trasporto merci (3)

- Nabil Sultan, vicepresidente senior di Emirates SkyCargo, ha dichiarato: "Operando a pieno regime con la nostra flotta mercantile in sei continenti, con una combinazione di operazioni programmate e ad hoc, stiamo assicurando di poter mantenere il flusso di merci come forniture mediche e farmaceutiche, attrezzature e articoli alimentari non solo a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, ma in altre destinazioni globali dove sono maggiormente necessarie”. La compagnia ha trasportato quasi mezzo milione di unità di disinfettanti per mani in un singolo volo mercantile operato da un Boeing 777. Etihad Cargo, compagnia con sede ad Abu Dhabi, sta aggiungendo altri velivoli alla sua flotta per soddisfare il picco della domanda. La società ha dichiarato che sta introducendo degli aeromobili Boeing 787-10 nella sua flotta preesistente di Boeing 777. La compagnia opererà 34 voli settimanali, servendo inizialmente dieci mercati. (Res)