Coronavirus: bollettino Spallanzani, 212 ricoverati, 24 in terapia intensiva

- I pazienti Covid-19 positivi ricoverati presso l'istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani sono in totale 212. Lo riferisce l'istituto nel suo bollettino quotidiano. Di questi, 24 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata - informa il bollettino - sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 147. Lo Spallanzani riferisce anche come prosegua "in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Roma e da Confcooperative, e d’intesa con la Direzione della Asl Roma 5" il programma di monitoraggio della popolazione di Nerola, sede di un focolaio di Covid-19.(Rer)