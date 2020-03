Coronavirus: 15 nuovi casi in Albania nelle ultime 24 ore, bilancio sale a 212

- Nelle ultime 24 ore sono stati 15 i nuovi casi confermati di coronavirus in Albania, che portano così a 212 il numero totale dei contagi con 10 decessi finora registrati. Lo ha dichiarato oggi il viceministro della Sanità e della protezione sociale, Mira Rakacolli, ne corso di un briefing con la stampa. Ieri è atterrato a Fiumicino un aereo con a bordo un team composto da circa 30 medici e infermieri provenienti dall'Albania per supportare il sistema sanitario italiano a fronteggiare l'emergenza coronavirus. Ad accoglierli è stato il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, il quale ha ringraziato il premier Edi Rama e tutto il governo e popolo albanese per la "grande solidarietà" dimostrata. (Alt)