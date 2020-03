Coronavirus: Sala, da governo arrivano poche mascherine, Comune di Milano si sta attrezzando

- Le mascherine resteranno fondamentali anche dopo la fase più critica dell’epidemia, ma dalla Protezione civile ne arrivano ancora troppo poche. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video pubblicato sui social, in cui ha annunciato che il Comune si sta attrezzando per distribuire i dpi ai medici di base di tutto il territorio metropolitano, ai lavoratori delle municipalizzate e poi anche a chi eroga altri servizi, dai tassisti agli edicolanti. “Nella prima fase di questa crisi si è molto parlato di attrezzature mediche, in particolare di questi respiratori fondamentali per la terapia intensiva, però dovremo abituarci sempre di più non solo a parlare, ma a gestire il tema delle mascherine, perché anche dalle immagini che arrivano dalla Cina è chiaro che anche quando si riapre le mascherine saranno assolutamente necessarie”, ha osservato Sala. “Le mascherine - ha aggiunto - dovrebbero arrivare tramite un flusso dal governo alle Regioni, tramite la Protezione civile. Senza fare polemica, ma ne arrivano veramente poche. Il Comune di Milano si sta attrezzando per comprarle e ne sta ricevendo anche molte in regalo. A questo punto abbiamo uno stock discreto, ma dovremo sicuramente andare avanti. Parte in settimana un nuovo giro di distribuzione: rifacciamo un giro sui medici d base, ma questa volta ci estendiamo anche ai medici della città metropolitana; al nostro personale che è in servizio, Atm e Amsa; poi andremo su chi è comunque in servizio per la città, come edicolanti e negozianti. Le daremo ai tassisti, ai rider, a quelle famiglie che già serviamo portando a casa pasti o la spesa”. Nel video il sindaco ha anche annunciato soddisfatto di aver ottenuto dal governo che riparta la vendita di articoli di cancelleria all’interno dei supermercati: “Ieri con un blitz a sorpresa abbiamo vinto la battaglia dei pennarelli o perlomeno stiamo aspettando la conferma ufficiale”, ha detto.(Rem)