Coronavirus: Di Maio cita papa Francesco, nessuno si salva da solo

- "Nessuno si salva da solo". In un post su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio cita le parole di papa Francesco e scrive: "parole profonde, che tracciano il cammino, la via da intraprendere, quella della solidarietà e dell'amicizia, soprattutto tra popoli. È ciò che stiamo facendo. Restiamo uniti. Non molliamo proprio adesso". (Rin)