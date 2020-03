Coronavirus: Raggi, grazie a dipendenti comune e municipalizzate

- Domenica di ringraziamenti per la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Voglio ringraziare, uno ad uno, tutti i dipendenti di Roma Capitale. In questi giorni così complicati, stanno dimostrando un grande senso di responsabilità. Un esempio civico visto che con il loro lavoro, in ufficio o smart working, stanno consentendo di garantire servizi ai cittadini e la continuità dell’azione amministrativa", ha scritto questa mattina sulla sua pagina Facebook la prima cittadina che poi prosegue: "Voglio ringraziare coloro che, grazie al lavoro agile impostato dall’Assessore Antonio De Santis, stanno assicurando piena operatività di tutte le funzioni. Voglio ringraziare chi è presente fisicamente presso gli uffici, per assicurare l’erogazione di tutti i servizi incomprimibili e indifferibili. Mi riferisco, per esempio, agli atti di nascita e di morte". L'elenco dei ringraziamenti prosegue poi con i "6mila agenti della Polizia Locale che, tramite controlli accurati e mirati, stanno assicurando il rispetto delle misure finalizzate a tutelare la salute pubblica", "le insegnanti delle nostre strutture educative e scolastiche, che si sono messe a disposizione con dedizione e spirito di appartenenza" e "i dipendenti delle società partecipate di Roma Capitale". Per Virginia Raggi tutti rappresentano "una squadra formidabile, che ha saputo organizzarsi rapidamente, con lucidità, senza mai farsi travolgere dall’emergenza, consentendo di affrontare ogni criticità con reattività e un grande senso di comunità". (Rer)