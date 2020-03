Coronavirus: Di Maio, parole di papa Francesco tracciano il cammino

- Il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha elogiato le parole di papa Francesco, secondo il quale "nessuno si salva da solo”. "Sono parole profonde, che tracciano il cammino, la via da intraprendere. Quella della solidarietà e dell’amicizia, soprattutto tra popoli. È ciò che stiamo facendo. Restiamo uniti. Non molliamo proprio adesso", ha scritto DI Maio in un post su Facebook. (Res)